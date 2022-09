Defesa pede mais prazo ao TCU e pode responder sobre checagem paralela 2 dias antes da eleição

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O Ministério da Defesa pediu ao TCU (Tribunal de Contas da União) mais prazo para responder aos questionamentos sobre os critérios e o objetivo da checagem paralela da contagem dos votos que os militares pretendem fazer no dia da eleição.

O tribunal enviou uma série de perguntas à pasta na última quarta-feira (21) e deu cinco dias corridos para a resposta, cujo limite seria nesta segunda-feira (26).

O presidente do TCU, Bruno Dantas, ainda anunciou nesta segunda que a corte fará uma segunda checagem paralela dos resultados dos Boletins de Urna, em 540 seções, que deve ficar pronta no dia do pleito.

A checagem não exclui a conferência da totalização original do TCU, com 4.161 urnas. Segundo o ministro, o objetivo é só verificar com mais "rapidez a higidez de todo o sistema eleitoral".

O ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, justificou ao ministro Bruno Dantas, que também é relator da auditoria do TCU no processo eleitoral, que o período dado pela corte de contas para a resposta englobava o final de semana, o que tornaria difícil para os fardados retornar a demanda no tempo proposto.

Dantas concordou com a extensão do prazo.

Agora, os militares têm até sexta-feira (30) para dizer se farão de fato a checagem dos boletins de urna, os critérios que serão usados e qual o objetivo do ministério com a conferência paralela.

Em síntese, o TCU quer saber se os militares vão simplesmente comparar os boletins de urna físicos com os resultados divulgados pelo TSE ou se pretendem estimar, pela amostra de 385 boletins, o resultado final da eleição.

O tribunal de contas também busca entender se os militares escolherão as urnas a serem analisadas ou farão um sorteio.

Já sobre a checagem paralela mais enxuta do TCU, Dantas disse que a ideia não é divulgar o resultado no dia das eleições. Mas ele afirmou que dados serão repassados ao presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitor), Alexandre de Moraes, que pode escolher se anuncia ou não.

No momento em que o presidente Jair Bolsonaro (PL) usa os questionamentos das Forças Armadas como combustível para insinuações golpistas, Dantas disse que a análise pode servir para mostrar, antes do previsto, se houve mesmo algum problema nas urnas auditadas.

"A ideia é que essa análise faça parte apenas do relatório de auditoria que vai ser apreciado em novembro. Agora, teremos em nossas mãos uma checagem caso haja necessidade de se mostrar qual foi o resultado", disse o ministro do TCU.

"Não é intenção do tribunal divulgar números de voto, mas podemos divulgar sim se houve alguma intercorrência em alguma urna que foi checada pelos nossos auditores", afirmou ainda Dantas.

O presidente do TCU afirmou também que a decisão de fazer a checagem menor, no dia da eleição, não tem como objetivo respaldar o TSE contra um eventual questionamento do resultado das eleições pela Forças Armadas.

"Rigorosamente, nós não temos o interesse de contrapor quem quer que seja. Agora, se houver divergência entre um e outro, nós certamente saberemos quais critérios nossos auditores seguiram", declarou.

"Eu posso te afirmar que se os BUs são recolhidos a partir de um sistema que foi instalado em todas as urnas, é absolutamente natural que o resultado das Forças Armadas seja idêntico ao resultado do TCU", completou Dantas.

Segundo o presidente do TCU, a decisão de fazer a checagem paralela mais enxuta no dia da eleição foi sugerida pelos auditores da corte.

"Ao se deparar com a necessidade de, além de ter uma apuração com uma análise e critério estatístico rígido, uma segunda análise que seja disponível com mais premência, porque o dia da eleição é importante e é importante que uma instituição como o TCU tenha algo a dizer caso seja necessário sobre alguma intercorrência, os auditores decidiram fazer uma segunda amostra a partir dessa necessidade que se apresentou no ano de 2022", afirmou.

O pedido de informações do TCU sobre a auditoria do Ministério da Defesa gerou desconforto entre os militares. Segundo relatos, os comandantes das Forças Armadas se reuniram na última quinta-feira (22) e demonstraram ao ministro da Defesa insatisfação com os questionamentos da corte.

Eles avaliaram que não cabe ao tribunal fiscalizar o trabalho de checagem das Forças Armadas, credenciadas pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral) para acompanhar o processo eleitoral.

Generais ouvidos pela Folha afirmaram que o Ministério da Defesa ainda avalia qual será o tom da resposta ao TCU: uma crítica à requisição do tribunal ou um detalhamento sobre o que se pretende com a checagem da totalização dos votos.

"O TCU verifica critérios de legalidade e legitimidade de despesa pública. Então [qualquer] instituição pública está sujeita à jurisdição administrativa do TCU. Se uma requisição de informações ao Ministério da Defesa foi formulado, certamente [uma resposta] será prestada. Se isso não acontecer será a primeira vez que uma autoridade pública recusa informações ao TCU, e eu acredito que isso não acontecerá", disse Dantas à imprensa nesta segunda.

No ofício enviado à Defesa, o TCU justificou os questionamentos dizendo que acompanha os processos de auditoria do sistema eleitoral brasileiro desde 2021 e que, na fase atual, a corte executará "procedimentos relativos à integridade dos boletins de urnas."

O documento foi enviado na semana passada pela Secretaria-Geral de Controle Externo do Tribunal de Contas da União. A Defesa e o Exército receberam o ofício ainda na quinta.

No documento, a Secretaria-Geral do TCU afirmou que tomou conhecimento pela imprensa sobre a intenção das Forças de coletar 385 boletins de urnas pelo país, como revelou a Folha, e questionou se tal procedimento será de fato realizado.

"Desse modo, considerando a importância de acompanharmos a atuação de agentes chaves que de alguma forma participem do processo eleitoral, necessitamos saber se tal procedimento será executado pelas Forças Armadas e caso a resposta seja positiva, solicitamos as seguintes informações", diz o ofício, que em seguida elenca uma série de perguntas.

Entre outros pontos, o TCU questiona qual será a amostragem escolhida pela Defesa, se ela será aleatória, qual a fundamentação do método escolhido, qual o nível de confiança da verificação, como e por quem serão coletadas as informações.

Depois, pergunta qual é a intenção da Defesa com a checagem paralela.

"O que se pretende avaliar, isto é, se o objetivo é meramente comparar BU [boletins de urna] físicos com os resultados divulgados, ou se pretende-se extrapolar os resultados eleitorais amostrais para comparar com o resultado oficial da eleição, ou outro tipo de verificação", questiona o ofício.

"Em sendo identificadas divergências, quais testes substantivos serão aplicados para evidenciar ou refutar os achados", complementa o documento.

Os fardados avaliam que as 385 urnas que vão averiguar garante uma confiabilidade de 95% na conferência dos dados. Os militares ainda avaliam ampliar a amostra para cerca de 500 boletins de urna.

Depois da informação de que as Forças fariam verificar a totalização dos votos, o TCU decidiu incluir esse tipo de análise na auditoria e avaliará os boletins de 4.161 urnas nos 26 estados e no Distrito Federal.

A amostragem do TCU corresponde a 1% do total de 465,5 mil urnas que serão usadas no dia da eleição, escopo dez vezes maior que a dos militares.

A fiscalização da corte de contas foi estimulada por integrantes do TSE para servir como um contraponto à checagem dos militares.

Nesta segunda (26), o ministro Alexandre de Moraes, presidente do tribunal eleitoral, terá um encontro com Dantas para conversar a respeito da auditoria que a corte de contas faz sobre o processo eleitoral.

O TCU, assim como as Forças Armadas, integra a CTE (Comissão de Transparência Eleitoral) e está na lista de entidades fiscalizadoras do pleito.

Embora tenham decidido fazer uma checagem paralela, o principal pedido dos militares ao tribunal eleitoral é usar a biometria de eleitores reais para acionar a urna que será auditada, durante os chamados testes de integridade.

Para isso, a auditoria precisa ser feita nos locais de votação, com a biometria de eleitores voluntários. O TSE decidiu ceder ao pedido das Forças Armadas e aplicar a biometria em até 10% das 640 urnas que serão avaliadas neste ano.

O TCU também acompanhará os testes de integridade, além de fazer a conferência dos extratos das urnas com os dados que serão disponibilizados no site do TSE.