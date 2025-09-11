Defesa de Cid vai pedir retirada de tornozeleira de tenente-coronel, condenado a 2 anos em regime aberto





BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - A defesa de Mauro Cid afirma que pedirá a retirada da tornozeleira eletrônica do ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro.

Beneficiado pelo acordo de delação premiada firmado com a Polícia Federal, Cid teve pena fixada em 2 anos de prisão, em regime aberto.

A defesa do ex-ajudante de ordens pedia o perdão judicial das penas, o que não foi atendido pela Primeira Turma do STF.