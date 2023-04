Defesa de Bolsonaro no TSE pede oitiva de assessor que participou de live para questionar urnas

Além disso, os advogados também querem o laudo sobre as digitais da minuta golpista achada na casa do ex-ministro Anderson Torres. Eles avaliam que, se for mesmo inconclusivo, ajudará muito na defesa de Bolsonaro.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) nos processos que podem levar à sua inelegibilidade no Tribunal Superior Eleitoral fez nos últimos dias diversos pedidos ao relator, ministro Benedito Gonçalves.

