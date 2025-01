Defesa de Bolsonaro diz a Moraes que convite por email para posse de Trump é verdadeiro

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - A defesa de Jair Bolsonaro (PL) sustentou ao STF (Supremo Tribunal Federal) a veracidade do email por meio do qual o ex-presidente teria sido convidado para a posse de Donald Trump, marcada para o dia 20 de janeiro em Washington D.C.

"Prestigia-se a boa-fé do declarante, in casu, de que o convite enviado por e-mail oficial do comitê representado por Donald J. Trump é verdadeiro, justamente porque mentiras ou omissões propositadas podem levar a rigorosas consequências", dizem os advogados.

Ainda, a defesa afirma haver compromisso em não atrapalhar o andamento das investigações em curso e cumprir integralmente as medidas cautelares impostas.

No sábado, o ministro Alexandre de Moraes determinou que o ex-presidente enviasse documentos para comprovar o convite recebido. A decisão foi a resposta ao pedido de liberação do passaporte, retido pela Justiça, para viajar aos Estados Unidos entre 17 e 22 deste mês para acompanhar a posse do presidente americano.

A posse do presidente eleito Donald Trump consiste em evento de notória magnitude política e simbólica e o convite para comparecer à sua cerimônia encontra-se carregado de significados e implica em diversos aspectos importantes, tais como o reforço de laços e o fortalecimento das relações bilaterais entre os países mediante o diálogo entre dois líderes globais.

Segundo a decisão de Moraes, o convite incluído no pedido foi enviado ao e-mail do deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), filho do ex-presidente, por um endereço eletrônico não identificado e "sem qualquer horário ou programação do evento a ser realizado."

O convite apresentado foi feito por meio do endereço [email protected]. De acordo com a defesa do ex-presidente, a Trump Vance Inaugural Committee, Inc. lidera a organização que planejará os eventos de celebração da tomada de posse de Trump e JD Vance como presidente e vice, como descrito no site https://t47inaugural.com/, "diferentemente do Brasil, possivelmente por razões culturais".

Assim, a resposta do ex-presidente inclui imagens de páginas citadas para demonstrar que o correio eletrônico recebido por Eduardo Bolsonaro é o oficial, usado pela equipe cerimonial.

"Em eventos inaugurais presidenciais nos Estados Unidos, é prática comum a adoção de domínios específicos e temporários criados justamente para o envio de convites e comunicações formais - via e-mail -, o qual foi registrado exclusivamente para tal propósito, assim como realizado por comitês inaugurais anteriores", afirmam os advogados.

Sobre o horário e programação do evento, a defesa cita o site e afirma que detalhes adicionais serão divulgados em breve, mas que a cerimônia terá início no dia 18 e seguirá até o dia 21, com a posse ocorrendo precisamente no dia 20.

O passaporte de Bolsonaro está retido e proibido de deixar o país como medida parte das investigações das quais Bolsonaro é alvo, incluindo a suspeita de envolvimento na tentativa de golpe de Estado em 2022.

Após o envio da documentação comprobatória, o pedido será analisado pela PGR (Procuradoria-Geral da República).

Na quarta-feira (8), o ex-presidente agradeceu o convite de Trump em suas redes sociais e disse que sua defesa já havia enviado a solicitação de liberação do passaporte ao STF.

O ex-presidente é admirador de Trump. Assim que soube da vitória do republicano, ele postou em suas redes uma mensagem de congratulação.

"Hoje, testemunhamos o ressurgimento de um verdadeiro guerreiro. Contra tudo e contra todos, Donald Trump voltará à presidência dos EUA", disse. "Parabéns, meu amigo, por esta vitória épica"

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), filho do ex-presidente, foi à Flórida para acompanhar a apuração dos votos. Ele inclusive participou de um jantar na casa de Trump em Mar-a-Lago, na Flórida.