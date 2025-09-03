   Compartilhe este texto

Defesa de Bolsonaro deve pedir absolvição em retomada de julgamento da trama golpista

Por Folha de São Paulo

03/09/2025 8h00 — em
Política



BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - A defesa de Jair Bolsonaro (PL) pretende pedir nesta quarta-feira (3), no segundo dia do julgamento do núcleo central da trama golpista, a absolvição do ex-presidente aos ministros da Primeira Turma do STF (Supremo Tribunal Federal).

Após a PGR (Procuradoria-Geral da República) se manifestar a favor da condenação do ex-presidente por crimes que chegam a uma pena de até 43 anos de prisão, os advogados de Bolsonaro terão uma hora para rebater as acusações.

A equipe jurídica do ex-presidente, comandada pelo advogado Celso Vilardi, deve reiterar os argumentos listados nas alegações finais apresentadas em agosto, quando disse que a acusação da PGR sobre a trama golpista é absurda e mistura eventos para conseguir uma condenação sem provas.

"Não há como condenar Jair Bolsonaro com base na prova produzida nos autos, que demonstrou fartamente que ele determinou a transição, evitou o caos com os caminhoneiros e atestou aos seus eleitores que o mundo não acabaria em 31 de dezembro, que o povo perceberia que o novo governo não faria bem ao país", disse a defesa, na manifestação.

A defesa de Bolsonaro será a segunda a se manifestar nesta quarta, após a fala dos advogados do general Augusto Heleno (ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional). Ainda estão previstas as manifestações das defesas dos generais Paulo Sérgio Nogueira (ex-ministro da Defesa) e de Braga Netto (ex-ministro da Defesa e da Casa Civil).

Os advogados de Bolsonaro também afirmaram, nas alegações finais, que a Polícia Federal não conseguiu encontrar documentos que tratavam de tentativa de golpe de Estado, e que eles só são relatados pelo delator Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro.

O ex-presidente não deve acompanhar presencialmente o julgamento no Supremo. Os advogados de Bolsonaro têm dito que ele não apresenta boa condição de saúde e, por isso, foi desaconselhado a ir ao tribunal. Ele tem enfrentado crises de soluço, que, por vezes, levam a vômitos.

Assim como os demais réus, Bolsonaro pode comparecer à corte para assistir ao julgamento. Como está em prisão domiciliar, terá de pedir autorização ao ministro relator Alexandre de Moraes para ir ao Tribunal, como determina o Código de Processo Penal.

O julgamento sobre o núcleo central da trama golpista tem a previsão de durar até o dia 12 de setembro. O primeiro voto, de Moraes, só deve acontecer na próxima terça-feira (9).

No primeiro dia de julgamento, a sessão foi marcada pelo reforço às acusações feitas na denúncia do procurador-geral da República, Paulo Gonet, e pela transmissão de recados por parte do ministro Moraes.

Relator do processo, ele abriu a sessão afirmando que o objetivo de pacificar o país depende do respeito à Constituição e da aplicação das leis, "não havendo possibilidade de se confundir a saudável e necessária pacificação com a covardia do apaziguamento".

A denúncia da PGR é julgada por núcleos, e o que envolve Bolsonaro é considerado o mais importante deles.

Ao apresentar as alegações finais no processo, em julho, Gonet disse que "todos os personagens do processo em que a tentativa do golpe se desdobrou são responsáveis pelos eventos que se concatenam entre si".

O ex-presidente foi acusado pela PGR de praticar os crimes de tentativa de abolição violenta do Estado democrático de Direito e de golpe de Estado, de dano qualificado pela violência e grave ameaça contra patrimônio da União, de deterioração de patrimônio tombado e de participação em uma organização criminosa.

Na Presidência da República, Bolsonaro acumulou uma série de declarações golpistas, provocou crises entre os Poderes, colocou em xeque a realização das eleições de 2022, ameaçou não cumprir decisões do STF e estimulou uma campanha para desacreditar o sistema eleitoral do país.

Após a derrota para Lula, incentivou a criação e a manutenção dos acampamentos golpistas que se alastraram pelo país e deram origem aos ataques do 8 de Janeiro.

Nesse mesmo período, adotou conduta que contribuiu para manter seus apoiadores esperançosos de que permaneceria no poder e, como ele mesmo admitiu publicamente, reuniu-se com militares e assessores próximos para discutir formas de intervir no TSE e anular as eleições.

Bastidores da Política - As duas faces do ministro Moraes Bastidores da Política
As duas faces do ministro Moraes

Siga-nos no
O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.

ASSUNTOS: Política

+ Política


03/09/2025

Alcolumbre rejeita anistia para Bolsonaro e diz que votará texto alternativo

03/09/2025

Lula minimiza desembarque do centrão, mas aliados reconhecem dificuldades no Congresso

03/09/2025

Empenho pró-anistia durante julgamento reduz tensão entre Tarcísio e bolsonaristas

03/09/2025

Centrão e Tarcísio articulam anistia a Bolsonaro para abrir caminho do governador à Presidência

03/09/2025

Governador de Tocantins é afastado em operação da PF sobre desvio de emendas

03/09/2025

Paulo Figueiredo diz que anistia só vale se for 'ampla, geral e irrestrita'

03/09/2025

Moraes e Gonet rebatem pressões e defendem punição ao julgar Bolsonaro; Motta admite votar anistia

03/09/2025

Julgamento da trama golpista é retomado com defesas de Heleno e Bolsonaro; veja próximos passos

03/09/2025

Presidente do PP culpa governo por acusação de propina ao antecipar rompimento

03/09/2025

Ex-chefe da Marinha Almir Garnier é réu menos citado por Moraes e Gonet

02/09/2025

Gonet foca violência e ameaça pré-8/1 para sustentar acusação contra Bolsonaro

02/09/2025

Motta recua, fala em aumento da cobrança por anistia e admite avaliar projeto

02/09/2025

Projeto que limita Lei da Ficha Limpa amplia riscos de infiltração do crime nas eleições, diz ONG

02/09/2025

Defesa de Cid pede manutenção de benefícios, e Ramagem e Anderson Torres negam envolvimento em trama golpista

02/09/2025

Primeiro dia de julgamento da trama golpista tem bocejos e sessão de elogios a ministros

Foto: Arquivo/Agência Brasil

02/09/2025

Recados de Moraes e ofensiva da PGR: veja o que aconteceu no 1º dia do julgamento de Bolsonaro

02/09/2025

'Colocaram cinco argentinos para julgar o Pelé', diz Nikolas sobre julgamento de Bolsonaro no STF

02/09/2025

STF conclui primeiro dia de julgamento da trama golpista

02/09/2025

Cármen Lúcia repreende advogado por 'confusão' sobre voto impresso e voto auditável

02/09/2025

Advogado de Garnier faz defesa de liberdade de expressão em julgamento de trama golpista

02/09/2025

Defesa diz que Anderson Torres sofreu 'linchamento moral' após PGR levantar suspeita de viagem forjada

02/09/2025

Senado aprova projeto que limita Ficha Limpa, mas exclui brecha para Bolsonaro

02/09/2025

'Se for inocente, prove', diz Lula sobre Bolsonaro ao defender presunção de inocência em julgamento

02/09/2025

Ex-diretor do TSE diz que Moraes forjou documento em operação contra empresários bolsonaristas

02/09/2025

Demóstenes gasta 21 minutos em elogios a ministros e a si mesmo antes de iniciar defesa de ex-chefe da Marinha

02/09/2025

Fux diz que irá julgar réu que fez dossiê contra ele, e que isso não fere sua imparcialidade

02/09/2025

'Não negociamos com terroristas", diz aliado de Trump após Moraes ler relatório

02/09/2025

Mauro Cid pede para se aposentar antes do tempo, e cúpula do Exército cria comissão para analisar o caso

Foto: STF

02/09/2025

Defesa de Ramagem alega erro da PGR e pede julgamento sobre trama golpista sem caso 'Abin paralela'


Notificação Push Onsignal

Notificação enviada!