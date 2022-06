Defesa apresenta militares que irão fiscalizar eleições; veja lista

No documento enviado ao presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), ministro Edson Fachin, Nogueira de Oliveira credita Forças Armadas como "entidades fiscalizadoras do sistema eletrônico de votação". O ofício enviado anteriormente, no dia 20, já apontava que Exército, Marinha e Forças Armadas são entidades legítimas para participar do processo.

