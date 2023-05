Defensoria é a favor de demarcar terra para comunidades tradicionais na Bahia

De acordo com a Associação de Advogados de Trabalhadores Rurais no Estado da Bahia (AATR-BA), existem atualmente 1.500 comunidades de fundos e fechos de pastos no estado. Eles se caracterizam por fazer o uso comunitário da terra com agricultura familiar, mantendo tradições de seus antepassados, por isso são comuns entre quilombolas.

A lei 12.910/2013 estabeleceu 31 de dezembro de 2018 para as associações pedirem a regularização fundiária, mas não especificou o prazo para terras de comunidades de fundo ou fechos de pasto, remanescentes quilombolas. Com a regra, o prazo para o pedido de regularização já expirou há quatro anos, impedindo novas solicitações.

