Defensoria da União aciona MPF contra Bolsonaro por associar Lula a voto em cadeias

"Chama atenção ainda o vídeo exibido em que um jovem negro se encontra algemado e não se elucida a que pretexto declara voto no candidato adversário, em situação que indicia possível prática de abuso ou até tortura, pois parece incomum a espontaneidade desse tipo de declaração em situação de abordagem ou detenção regular", afirma o órgão, que recomenda uma investigação do caso.

De acordo com a Defensoria Pública da União, a peça leva desinformação à população ao não esclarecer como funciona o exercício do voto por pessoas presas —o direito é garantido apenas a aqueles que não estão condenados em caráter definitivo ou que estão detidos em razão de medida cautelar judicial.

Bolsonaristas divulgaram dados de sites regionais e relatórios de urnas de presídios, entre os quais o de Tremembé (SP), para sustentar a tese. Não foi apresentado, porém, um relatório consolidado dos votos de todas as cadeias do Brasil.

"Sabe onde Lula teve mais votos no primeiro turno das eleições? Nas cadeias e nos presídios do Brasil", diz a propaganda. O vídeo ainda sugere que o petista defende criminosos e, por isso, teria bons resultados entre detentos.

