Defender mulher de agressão é imposição moral, diz jornalista que arremessou celular de deputado

L. S. - Esse será o tema de minha próxima aula. Entre as muitas facetas [do caso]: intervir em uma cena jornalística (uma questão eterna da ética) é defensável; defender uma mulher de agressão é uma imposição moral; tirar a arma de um criminoso é uma ação defensável; jogá-la longe pode ser uma solução.

Se fosse uma ação refletida, eu apenas o afastaria dali, e isso foi feito em seguida por um segurança. Jamais repetiria os palavrões, de que me envergonho. Eles não me representam.

Eu ia intervir em defesa da Vera [Magalhães] me interpondo entre os dois. Mas, quando atravessei a barreira de gente, dei com aquele celular bem na minha frente, ao alcance de minha mão, e percebi que ele era "a arma do crime". Então peguei e quis jogá-lo longe, onde não houvesse gente.

A cena se deu logo após o debate entre candidatos a governador de São Paulo, promovido por Folha de S.Paulo, UOL e TV Cultura. Douglas Garcia se aproximou da jornalista Vera Magalhães, que é âncora do programa Roda Viva, da TV Cultura, e começou a hostilizá-la com agressões verbais.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O jornalista Leão Serva, 62, sabe que tomou uma atitude controversa na madrugada de quarta-feira (14), quando arrancou o celular da mão do deputado estadual Douglas Garcia (Republicanos) e arremessou o aparelho para bem longe do proprietário.

