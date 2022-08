Debate sobre democracia incorporou luta antirracismo entre cartas de 1977 e 2022

Estudo recente dos economistas Sergio Firpo, Michael França, Alysson Portella e Rafael Tavares, do Insper, mostra que o percentual de pretos e pardos entre deputados é muito menor do que seu peso na população em todos os estados.

Embora a luta contra o racismo tenha ganhado terreno no debate público, ainda há um longo caminho a percorrer para que ela se traduza em igualdade. Isso é visível não só nos dados socioeconômicos, mas também no aspecto mais comumente associado à democracia: a representação política.

De fato, o direito à igualdade perante a lei é citado na carta de 1977 sem destacar especificamente o aspecto racial, e em conjunto com outros direitos como a propriedade, a inviolabilidade do domicílio e o de não sofrer tortura, entre outros.

A morte de outro homem negro, Beto Freitas, em um supermercado Carrefour em Porto Alegre lembrou a de Floyd e mostrou a urgência do combate ao racismo também no Brasil, diz Schwarcz.

A desigualdade ainda está marcada pela profusão de salas com quadros e salas com nomes de homens brancos, com exceções recentes conquistadas após movimentos de estudantes e professores.

Manuela deve incluir a pauta antirracista em sua fala. "A população negra é mais da metade do país, mas não vê essa representação nos espaços de poder", afirma. "A gente ainda tem no Brasil uma política muito familiar, de pessoas que chegaram a algum lugar porque o pai ou o avô estiveram lá."

A cerimônia também deve ter um perfil mais diverso de oradores, com falas de pelo menos duas mulheres negras: a presidente da UNE (União Nacional dos Estudantes), Bruna Brelaz, 27, e a presidente do Centro Acadêmico XI de Agosto, Manuela de Morais Ramos, 19.

A reivindicação da soberania da vontade popular permanece e está na raiz dos dois textos, mas o atual deixa claro que o mero respeito ao voto não basta. Articulada por nomes do mundo jurídico e já endossada por mais de 800 mil signatários, a carta que reage às investidas golpistas do presidente Jair Bolsonaro (PL) destaca também a agenda contra a desigualdade.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O lugar é o mesmo e a inspiração também. Mas o significado da palavra democracia no debate público se ampliou consideravelmente entre a carta em defesa do Estado de Direito de 1977 e a de 2022, que será lida nesta quinta-feira (11) na Faculdade de Direito da USP.

