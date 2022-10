Debate em Alagoas sai do ar após falha e viraliza

Na ocasião, Cunha estava com a palavra quando, subitamente, a tela ficou preta e com um barulho. Sem conseguir resolver o problema, a emissora foi para os comerciais e o debate foi paralisado por alguns minutos. Ao retornar, o mediador Amorim Neto disse que houve uma "falha técnica", sem conceder maiores detalhes.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.