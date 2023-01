De olho na reeleição, Ricardo Nunes turbina comunicação da Prefeitura de SP

Do outro lado, ele deve ter Tabata Amaral (PSB) e Guilherme Boulos (PSOL) como adversários. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva já disse publicamente que o PT apoiará o líder do Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto e não lançará nome próprio.

Em dezembro de 2022, a prefeitura publicou um edital para contratação de empresa para prestar assessoria de comunicação no município. O valor do contrato é de R$ 20 milhões para os primeiros 12 meses, e os envelopes serão abertos em 31 de janeiro.

