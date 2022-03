David Miranda se filia ao PDT com a presença de Ciro Gomes

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O deputado federal David Miranda (RJ) se filia nesta segunda (28) ao PDT. O presidenciável Ciro Gomes e o pré candidato ao governo do Rio pelo partido, Rodrigo Neves, participam do ato, que será realizado na sede da Fundação Leonel Brizola — Alberto Pasqualini (FLB-AP), no centro da cidade.

Miranda anunciou no fim de janeiro a sua saída do PSOL. Na ocasião, ele afirmou acreditar que o PDT é "o partido de esquerda mais bem posicionado para superar a polarização atual". "É o único com um candidato à Presidência [Gomes] com um projeto para o Brasil que não depende de pactos com aqueles que sempre foram e continuam sendo inimigos do povo", disse.

Ele também afirmou que a sua saída do PSOL não significava uma ruptura com os "companheiros de luta nem um afastamento dos valores que me levaram ao partido anos atrás". "Pelo contrário, em diversos sentidos representa um retorno aos valores que me motivaram a entrar para a política, e uma oportunidade de renovação e radicalização deles", disse na carta.