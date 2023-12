David elogia bancada do Amazonas na votação da reforma tributária

Manaus/AM - Foi aprovada na noite desta sexta-feira (15), a reforma tributária, que preservou o polo industrial da Zona Franca de Manaus. O desempenho dos deputados federais que votaram a favor do novo modelo tributário foi elogiado pelo prefeito de Manaus, David Almeida.

David também reconheceu a luta dos senadores do Amazonas, que defenderam os interesses do estado.

O impasse principal da reforma era a simplificação do sistema nacional de tributação, fazendo com que empresários Amazonas precisassem passar a recolher impostos como no restante do Brasil, o que não aconteceu.

Na prática, o modelo de desenvolvimento econômico, criado em 1967, é a grande matriz econômica do Estado: contribui decisivamente para a preservação da floresta amazônica com as centenas de milhares de ocupações que gera e setores econômicos que fomenta.

Ao País, o modelo presta o serviço ambiental de preservar uma das últimas grandes reservas de floresta tropical do mundo. Além disso, desenvolve a região, distante dos grandes centros nacionais e mantém no país, a fabricação de produtos que de outra forma seriam substituídos por importados.