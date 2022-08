David Almeida indica vice para Wilson Lima que será anunciado hoje à noite

Manaus/AM - O suspense continua. O nome do cotado para compor a chapa do governador Wilson Lima (UB), que é pré-candidato à reeleição nas eleições deste ano, deve ser anunciado pelo próprio governador. Em publicação no Facebook nesta segunda-feira (1), o prefeito David Almeida (Avante) informou que vai levar o nome do pré-candidato a vice escolhido ainda na noite de hoje.

"Em conversa com o vice-prefeito Marcos Rotta, e os ex-secretários Sabá Reis, Shádia Fraxe e Tadeu de Souza, informei que ainda na noite de hoje levarei o nome de um deles ao governador Wilson Lima, para que o próprio governador anuncie o escolhido ou a escolhida que comporá a chapa majoritária para o Governo do Estado nas eleições deste an", disse por meio das redes.

Conforme essas fontes Shádia Fraxe, ex-secretária de saúde e Sabá Reis, ex-secretário de Limpeza Pública, seriam os preferidos. A análise palaciana é a de que Wilson precisa de votos e apenas esses dois possuem base que também se somariam ao prestígio do prefeito David Almeida.