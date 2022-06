David Almeida e indicados para chapa de Wilson Lima prestigiam Festival de Parintins

O prefeito de Manaus, David Almeida (Avante) esteve neste domingo (26), na terceira noite do Festival Folclórico de Parintins, onde participou do aniversário do governador do Amazonas, Wilson Lima (União Brasil). Os ex-secretários Shádia Fraxe, Sabá Reis e Tadeu Souza (Semsa, Semulsp e Casa Civil, respectivamente), que são cotados para ser vice de Wilson nas eleições de 2022, também participaram da festa dos bumbás Garantido e Caprichoso.

David já disse que o vice de Wilson será do Avante, e o nome só será revelado em julho durante a prévia do partido. Entretanto o vice-prefeito Marcos Rotta (Progressistas) está cotado para a vaga.

O prefeito já tinha informado que o Avante teria candidatos para todos os cargos deste pleito. No dia 6 de junho houve o lançamento dos pré-candidatos a deputados estaduais e federais do partido, mas não foram divulgados os nomes nem para vice do Governo. Também não houve anúncio de pré-candidato ao Senado, mas o nome mais indicado para concorrer ao cargo pelo Avante, é o do ex-deputado Chico Preto.