Datafolha mostra que Lula é o maior anti-Lula, diz ministro Ciro Nogueira

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira (PP-PI), afirmou nesta quinta-feira (23) que a melhora do presidente Jair Bolsonaro (PL) no Datafolha se deve à crescente exposição do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com a aproximação das eleições.

"O que o Datafolha comprova é que a estratégia do PT é esconder Lula o máximo possível. E quanto mais o Lula de 2022 for visto, mais o Brasil vai querer continuar com o presidente Bolsonaro", disse o ministro ao Painel. "Lula é o maior o maior anti-Lula".

O ministro da Casa Civil assumiu a dianteira política do governo Bolsonaro e tem feito críticas ao petista. Na última quinta-feira (17), declarou em entrevista ao Conversa com Bial (Globo) que vê Lula como um candidato "aprisionado", com medo de mostrar quem está a seu lado.

Na pesquisa divulgada nesta quinta-feira (23), o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) segue líder das simulações de segundo turno para o pleito de outubro, mas o candidato à reeleição Jair Bolsonaro (PL) encurtou as distâncias para todos os seus adversários.

No levantamento anterior do Datafolha, feito de 13 a 16 de dezembro passado, Lula vencia Bolsonaro por 59% a 30%. A diferença caiu para 55% a 34%. Dez por cento dos ouvidos não votariam em nenhum dos dois.