Damares diz ter apoio de Michelle Bolsonaro para disputa com Flávia Arruda

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Após confirmar que retiraria sua candidatura ao Senado pelo Distrito Federal, a ex-ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos Damares Alves (Republicanos) disse ter o apoio da primeira-dama Michelle Bolsonaro para disputar a eleição.

Segundo sua assessoria, a visita aconteceu nesta quinta-feira (21) no hospital DF Star, onde Damares estava internada para realizar exames. A ex-ministra recebeu alta nesta sexta-feira (22).

No encontro, Michelle teria reforçado seu apoio a ex-ministra. No mês passado, a primeira-dama já havia feitos postagens favoráveis a ela e as duas colecionam participações em eventos juntas. Foi a partir da primeira-dama que ela chegou ao cargo de ministra, pois já era próxima da esposa do presidente Jair Bolsonaro quando era assessora parlamentar da bancada evangélica no Congresso.

Damares na última terça-feira (19) disse que não seria mais candidata ao Senado após pedido do presidente Jair Bolsonaro, feito em uma reunião no Palácio do Planalto. A ideia seria Flávia Arruda (PL) disputar a cadeira na chapa com Ibaneis Rocha (MDB) candidato à reeleição a governador.

Bolsonaro teria pedido para que ela fosse disputar uma vaga na Câmara dos Deputados. Apesar de, em um primeiro momento, ter dito que poderia representar seus ideais de outra posição que não a de senadora, Damares Alves não tem interesse em ser deputada e já havia feito até mesmo vídeos promocionais de sua pré-campanha ao Senado.