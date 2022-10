Damares diz querer se candidatar à presidência do Senado em 2023

"Não falei com o presidente Bolsonaro ainda. Se ele disser vai, eu vou. Mas eu quero. Se Bolsonaro autorizar, serei candidata a presidente do Senado sim", completou.

Dois dias após ser eleita, Damares já esteve no Senado nesta terça-feira (4) com o intuito de escolher um gabinete e também para agradecer e conhecer alguns servidores da Casa.

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - A ex-ministra bolsonarista e senadora eleita Damares Alves (Republicanos) afirmou nesta terça-feira (4) que pretende disputar as eleições do Senado em fevereiro do próximo ano, mas que depende do aval do presidente Jair Bolsonaro (PL).

