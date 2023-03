Cúpula da reforma tributária articula apoio de governadores da oposição

Já Zema, como o Painel mostrou, encontrou-se com Reginaldo Lopes (PT-MG), coordenador do grupo de trabalho.

Tarcísio esteve com os deputados Aguinaldo Ribeiro (PP-PB) e Baleia Rossi (MDB-SP), relator e autor da proposta em tramitação, no último dia 13. Ele tem dado declarações favoráveis à reforma. Jorginho Mello recebeu a visita de Aguinaldo.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.