Crítico de Doria nos últimos anos, empresário se filia ao PSDB e elogia governador de SP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Crítico de João Doria (SP) nos últimos anos, o empresário Diogo da Luz, ex-Novo, filiou-se ao PSDB na companhia do governador, a quem teceu elogios.

"Doria, além do preparo e da inteligência, sabe ouvir, agregar, negociar e resolver", escreveu nas redes sociais.

"Fica cada vez mais evidente que, além de [Jair] Bolsonaro e Lula, só uma pessoa tem condições de crescer, alcançar o segundo turno e ganhar as eleições: João Doria. [Sergio] Moro não sustenta uma candidatura. Podem adorá-lo, mas não é político, não ouve nem abraça pessoas. Os demais são figurantes", complementou.

Até recentemente, contudo, ele não poupava ataques ao tucano. "O Doria não é dono da vacina. Chega de politizar a saúde", disse em junho de 2021, por exemplo.

"O Doria é um dos políticos mais fáceis de compreender: nada do que fala é sério, só puro oportunismo em busca da próxima onda. Troca o discurso, como se fosse calça. Acelera, acelera, mas não engata marcha nenhum", afirmou no mesmo mês.

Em fevereiro do ano passado, comentou notícia sobre convite que Doria fez a Rodrigo Maia para que se filiasse ao PSDB. "Eles combinam muito e estão na mesma ladeira. O PSDB igualmente os merece", publicou.

Luz diz à reportagem que todos erraram muito na pandemia e que teve divergências firmes com o governador, mas que não quer mais "polarizações autoritárias".

"Isso [as divergências com Doria] e o fato de eu sempre defender o princípio da liberdade individual, de poder dormir de janelas abertas, sabendo que ninguém vai fazer bagunça na rua, nem beber e urinar no seu portão, muito menos levar seus pertences, fizeram muita gente me ver como bolsonarista, que nunca fui", afirma Luz

"A depender de mim, chega de polarizações autoritárias, uns querendo regular a imprensa e outros querendo impor a cor de roupa das crianças, ambos culpando os outros pelos seus fracassos. Chega disso. Ninguém é perfeito, mas João Doria e Rodrigo Garcia são o caminho para reduzir o PT à sua insignificância, e não inflar ainda mais o ódio e o petismo", completa.

Como mostrou a coluna Painel, do jornal Folha de S.Paulo, Luz pediu sua desfiliação do Novo, partido pelo qual foi candidato a senador em 2018 e do qual era o filiado número 28, em julho do ano passado.

Ele disse à reportagem que tomou a decisão ao perceber que o Novo é um partido que está a serviço do projeto de um dono, em referência a João Amoêdo.