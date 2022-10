Criticado por sua gestão, Haddad diz que venceu na cidade de SP

Haddad afirmou que Jair Bolsonaro (PL) acabou com o farmácia popular e lembrou do corte de merendas. "Você está sabendo o que as crianças estão comendo na escola? É suco e bolacha, ou biscoito como vocês chamam no Rio de Janeiro", disse.

"Você me dá oportunidade de agradecer o povo de São Paulo que me deu 44% dos votos, contra 32% seu", disse.

