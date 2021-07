Cristiano diz que quase teve um 'infarto' quando Dominghetti mostrou áudio de Luís Miranda à CPI

O vendedor mudou a versão sobre o pedido após pedir um intervalo à CPI. Ele deixou o plenário com o seu advogado. Ao retornar, reconheceu que foi o autor da inscrição no programa.

Carvalho era um dos envolvidos em negociação da empresa Davati em negociação bilionária por 400 milhões de doses da AsztraZeneca com o Ministério da Saúde. O próprio presidente da empresa, Herman Cardenas, reconheceu que não tinha à mão nenhuma das vacinas nas mãos, mas os vendedores tiveram acesso à cúpula do Ministério da Saúde.

Mais cedo, Cristiano disse à CPI que "uma colega" havia feito a inscrição dele no programa. "Porque ela viu que eu estava passando, vamos dizer assim, dificuldade para pagar as contas naquele momento."

Nesta quinta, Cristiano disse que foi ele próprio quem enviou o áudio a Dominghetti, mas afirmou que em nenhuma hora disse que Miranda se referia a vacinas. A conversa do deputado ocorreu com outro parceiro de Cristiano, que negociava a venda de vacinas com o deputado.

Dominghetti prestou depoimento à CPI sobre denúncia de pedido de propina de um diretor do Ministério da Saúde na venda de vacinas contra a Covid-19 que relatou em entrevista ao jornal Folha de S.Paulo. Na data da oitiva, porém, ele tocou o áudio de Luís Miranda, que havia levantado indícios de irregularidades no contrato de compra da vacina indiana Covaxin, e tentou ligar o parlamentar às suspeitas na negociação da Davati.

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Representante da Davati Medical Supply no Brasil, Cristiano Carvalho afirmou à CPI da Covid nesta quinta-feira (15) que havia encaminhado a Luiz Paulo Dominghetti áudio de uma conversa com o deputado Luís Miranda (DEM-DF), mas tomou um susto quando ele mostrou o conteúdo da mensagem à comissão.

