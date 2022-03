CPI sobre benefícios fiscais termina frustrada em São Paulo

A CPI foi instalada com nove membros titulares e nove suplentes no final de 2021 para averiguar eventuais irregularidades na concessão de benefícios fiscais nos governos tucanos, que, segundo o PT, resultaram na renúncia de receita de mais de R$ 118 bilhões em dez anos.

Para o deputado, as reuniões com especialistas feitas pelo grupo de trabalho deixaram claro que outros estados, como o Pará, têm uma política transparente sobre benefícios fiscais e que "São Paulo erra porque quer".

O objetivo inicial era questionar dois secretários do governo Doria, o da Fazenda e Planejamento, Henrique Meirelles, e a do Desenvolvimento Econômico, Patricia Ellen.

