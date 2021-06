À CPI servidor menciona que colega citou pedido de propina por vacinas dentro da Saúde

Depois, enviou o print de uma conversa no qual ele se dirige a um homem chamado de "Diniz", no qual pede para que ele avisasse o "PR" [presidente da República] que está rolando um esquema de corrupção pesado na aquisição de vacinas dentro do Min da Saúde", como o próprio deputado já havia relatado ao jornal Folha de S.Paulo.

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O deputado Luís Miranda (DEM-DF) mostrou à CPI da Covid print de uma conversa com o irmão, servidor Luis Ricardo, que relata uma conversa com um colega de trabalho, segundo o qual havia pedido de propina de uma pessoa que vendia vacinas.

