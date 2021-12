CPI em SP vira plano A para desgastar Doria e seu vice em 2022

"Em atendimento às orientações do TCE, o Governo de São Paulo vem aperfeiçoando os procedimentos adotados em relação à concessão de benefícios fiscais, assim como a metodologia aplicada para a quantificação das renúncias de receita e sua apresentação no orçamento", informou a secretaria.

O governo afirma que desde 2008, ano em que se iniciam as apurações da CPI, suas contas foram aprovadas pelo TCE, mas não menciona as ressalvas.

Em nota, a Secretaria da Fazenda e do Planejamento do estado disse que a concessão de benefícios fiscais é um instrumento utilizado para gerar e preservar empregos, "missão que o Governo de São Paulo considera prioritária".

Por exemplo, o ex-governador Geraldo Alckmin (de saída do PSDB) pode se juntar a Lula como vice na disputa à Presidência da República. Além disso, Caio França é filho do ex-governador Márcio França (PSB).

A CPI dos Benefícios Fiscais já nasce com tempo útil reduzido por causa do atraso nessa reunião --o prazo regimental de uma CPI é de 120 dias, prorrogáveis por mais 60.

FIorilo ficou com a presidência e se discute a possibilidade de França ficar com a relatoria. A vice-presidência é de Edmir Chedid (DEM).

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Assembleia Legislativa de São Paulo deu início a uma das CPIs que a oposição havia sugerido em 2019 com o objetivo de investigar temas sensíveis ao PSDB do governador João Doria e de seu vice, Rodrigo Garcia.

