CPI deve enviar perguntas a Guedes nesta quarta, e relatório vai propor pensão para órfãos de vítimas da Covid

"Vamos propor criar uma pensão especial de um salário mínimo para órfãos cuja renda familiar não permita sobrevivência até completar 21 anos. E incluir a Covid entre as doenças que podem ensejar, com perícia, a aposentadoria por invalidez. Vamos trazer essa proposta para discussão desse colegiado", afirmou.

Renan também afirmou que seu texto deve propor algumas medidas para auxiliar famílias que foram afetadas pela pandemia do novo coronavírus, com a perda de parentes. Disse que vai "responsabilizar o Estado".

"Qual foi o papel do ministério da Economia? O ministro Paulo Guedes defendeu tratamento precoce, teve exposição e falas em reuniões ministeriais, dificultou a retomada do auxílio emergencial, quando o fez fez pagando R$ 250. Hoje o bujão de gás custa R$ 140. O Brasil foi devolvido à fome", afirmou.

