CPI de 8/1 não empolga tropa de choque da CPI da Covid

"Tenho minhas dúvidas se essa CPI vai conseguir ter relevância política. Estou achando ela mais com cara da CPMI das fake news, em que cada sessão era embate, briga, confusão, o pessoal só querendo fazer encrenca. Estou achando que vai se encaminhar mais para isso do que para o que foi a CPI da Covid, que tinha debate e investigação séria. Não sei se não vão entregar a relatoria para alguém desqualificado. Ainda estou analisando se vai valer a pena ou não", afirma o ex-ministro da Saúde.

Costa compara a comissão do 8/1 com a CPMI que tratou das fake news.

Humberto Costa (PT-PE) e Renan Calheiros (MDB-AL) dão argumentos similares: no formato misto, com deputados e senadores, ela corre grande risco de se perder em embates produzidos para as redes bolsonaristas e pouco render em termos de investigações. A CPI da Covid foi composta somente por senadores, formato que eles gostariam de ver repetido.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A despeito do estímulo de parlamentares e auxiliares palacianos, os senadores que lideraram a CPI da Covid não estão empolgados com a possibilidade de participar da CPMI que será instalada para investigar os ataques golpistas de 8 de janeiro.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.