CPI dá início a sessão para ouvir servidora fiscal de contrato sob suspeita da Covaxin

Também estão na pauta requerimentos pedindo dados de Cristiano Carvalho, representante da Davati Medical Supply, e de Luiz Paulo Dominguetti, vendedor de vacinas que afirmou ao jornal Folha de S.Paulo ter recebido pedido de propina de US$ 1 por dose em troca de fechar contrato com o Ministério da Saúde.

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - A CPI da Covid deu início na manhã desta terça-feira (6) à sessão em que deverá ouvir o depoimento de Regina Célia Silva Oliveira, servidora do Ministério da Saúde que teria autorizado a importação da vacina indiana Covaxin apesar de problemas no contrato.

