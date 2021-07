CPI da Covid retoma depoimento de representante da Precisa

Aziz encaminhou oficialmente um embargo de declaração ao STF questionando os limites do habeas corpus. Ele questionou no documento se a depoente já cometeu crimes por falso testemunho.

A depoente está amparada por um habeas corpus do Supremo que garante o direito a não criar provas contra si. No entanto, Medrades evitou responder questões que pouco dizem respeito a ela.

