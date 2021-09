CPI aprova requerimento para saber quantas vezes lobista esteve no Senado

"Essa arquitetura é da sua cabeça, da cabeça do Maximiano ou da cabeça do Roberto Dias?", perguntou.

"As informações que nós temos demonstram que Marconny atuou para fraudar licitação da compra de testes de detecção da Covid, em associação com [sócio-diretor da Precisa] Francisco Maximiano, [diretor da Precisa] Danilo Trento e [ex-diretor de logística do Ministério da Saúde] Roberto Dias", afirmou o relator, antes de questionar:

"Show irmão. Eu vou organizar com Allan a gente se encontrar e organizar tudo", afirmou o filho do presidente.

"Bora resolver as questões dos seus contratos!! Se preocupe com isso. Como te falei, eu e o William estamos a sua disposição para ajudar te ajudar", disse o lobista na mensagem, ao que Renan responde:

O lobista Marconny Albernaz de Faria afirmou que mantém uma relação de amizade com Jair Renan Bolsonaro, filho do presidente da República Jair Bolsonaro. E também confirmou que o auxiliou na abertura de sua empresa.

Os membros do colegiado querem saber quantas vezes Marconny esteve no Senado, a qual gabinete foi e quem autorizou a sua entrada.

