CPI aprova convocação do ex-braço direito de Pazuello na Saúde

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Os senadores que integram a CPI da Covid aprovaram requerimento de convocação do coronel Élcio Franco, ex-secretário-executivo do Ministério da Saúde. Franco era o braço direito do ex-ministro Eduardo Pazuello.

Também foi aprovado requerimento de convocação do atual secretário de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde, Hélio Angotti Neto. O médico já se manifestou em algumas ocasiões em defesa do uso da hidroxicloroquina, medicamento sem comprovação de eficácia no tratamento da Covid.