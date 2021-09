CPI aprova a convocação do empresário bolsonarista Otávio Fakhoury

Outro requerimento aprovado prevê o compartilhamento com a CPI das informações da operação Pés de Barro, realizada na semana passada com o objetivo de apurar fraudes na aquisição de medicamentos de alto custo por força de decisão judicial pelo Ministério da Saúde. Alguns dos alvos foram as empresas Global e Precisa Medicamentos, investigadas pela CPI por tentativa de fraude na venda da vacina indiana Covaxin.

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Os senadores da CPI da Covid aprovaram requerimento de convocação do empresário bolsonarista Otávio Fakhoury. O requerimento de autoria do vice-presidente da comissão, Randolfe Rodrigues (Rede-AP), menciona que há indícios de que o empresário financiou a disseminação de fake news.

