CPI abre sessão que vai ouvir ex-secretário Fabio Wajngarten

Ao chegar para a sessão, o líder do governo no Senado, Fernando Bezerra (MDB-PE), afirmou que o principal objetivo do depoimento deveria ser "explicitar o que foi feito do ponto de vista de comunicação".

O ex-secretário também levou a questão para dentro do Palácio do Planalto ao afirmar que ele próprio participou das negociações.

O depoimento de Wajngarten passou a ser apontado pelos integrantes da comissão como um dos mais importantes dessa primeira fase de oitivas, após declarações do ex-secretário afirmando que a vacina da Pfizer não foi comprada por incompetência do Ministério da Saúde.

