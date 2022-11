Cotado para Ministério da Justiça, Dino vai ao TCU em busca de relatórios da área

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Coordenador das áreas de Justiça e Segurança Pública do governo de transição, o senador eleito Flávio Dino (PSB-MA) tem reunião marcada no Tribunal de Contas da União na quarta-feira (23) em busca de relatórios recentes nos temas de sua responsabilidade.

Dino, que é cotado para o cargo de ministro da Justiça e Segurança Pública, aproximou-se do tribunal durante a pandemia da Covid-19, quando procurou a Corte para se queixar de desvio de finalidade na atuação da Receita contra operação do Governo do Maranhão para importação de respiradores da China via Etiópia, caso que foi revelado pelo Painel.

À época, Bruno Dantas, ministro e hoje presidente do TCU, classificou as acusações do Governo do Maranhão como gravíssimas e pediu esclarecimentos à Receita.