Cotado a ministro do Turismo almoça com Lula e recebe apoio do governador do PA

BELÉM, PA (FOLHAPRESS) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participou de almoço neste sábado (17) com o candidato a novo ministro do Turismo, o deputado federal Celso Sabino (União Brasil-PA), que recebeu apoio público do governador do Pará, Helder Barbalho (MDB).

Sabino é cotado para substituir a ministra indicada por Lula no início do seu mandato, Daniela Carneiro. Ele tem o apoio também do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), que debateu o tema com o presidente da República em encontro na sexta (16).

"Se o Pará tiver mais um ministro, não vamos achar ruim, porque fortalece o nosso estado. Caso a sua decisão seja essa, o Celso representará todos nós", afirmou Barbalho neste sábado, em evento com Lula em Belém.

O evento que representou a assinatura de convênios para a realização da conferência para o clima COP30, da ONU (Organização das Nações Unidas), contou com presença da família Barbalho, do pai Jader, ex-senador, ao irmão de Helder, Jader Filho, hoje ministro das Cidades.

Logo depois, as autoridades presentes e o candidato a ministro do Turismo foram almoçar com Lula no restaurante Casa do Saulo, no complexo Casa das Onze Janelas, no centro histórico da capital paraense.

A indicação de Sabino pela União Brasil para o Ministério do Turismo significaria uma aproximação do governo com o centrão liderado por Lira, que cobiça também o Ministério da Saúde.

Responsável pela base de apoio ao governo de Jair Bolsonaro (PL), Lira tem dificultado a vida do governo no Congresso e feito declarações públicas criticando a articulação política do Executivo com os parlamentares.

O Palácio do Planalto ainda tenta convencer Daniela a pedir demissão da pasta do Turismo e, com isso, evitar desgaste do presidente Lula com aliados no Rio de Janeiro. Marido da ministra, o prefeito de Belford Roxo (RJ), Waguinho, apoiou o petista na campanha eleitoral.

Daniela, porém, tem dito a ministros que não tem a intenção de pedir demissão. O governo acredita que essa é uma forma de ela pressionar pela liberação de cargos e emendas que Waguinho tem pedido a ala política do Planalto como compensação pela troca no Ministério do Turismo.

Está na mesa a demanda por nomeações na Secretaria de Patrimônio da União (SPU) no Rio de Janeiro, além de cargos em hospitais federais no estado (que, por ora, estão com indicações do PT) e na Companhia Docas do Rio de Janeiro.