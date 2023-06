Diferentemente do que constava em versões anteriores da reportagem "CPI do MST tem bate-boca entre deputados e expulsão de ativista da sessão", publicadas nesta quarta-feira (31), o governador Ronaldo Caiado disse não ter receio de governos de esquerda, de direita nem de centro, não apenas de direita e centro. Os textos foram corrigidos.

