Diferentemente do que constava em versão anterior do texto "Cármen Lúcia rebate Kassio no TSE em ação sobre cota", publicado nesta quinta-feira (17), a ministra disse ser preciso reconhecer candidatas "sem precisar ser cotejada", não "sem precisar ser gotejada". O texto foi corrigido.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.