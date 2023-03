Atenção, editores (as).

Diferentemente do que informava a matéria "Mulheres são maioria do eleitorado, mas comandam só 4 dos 31 partidos do país", publicada nesta quarta-feira (8), às 17h35, Luciana Santos permanece na presidência do PC do B e não está licenciada da direção. Com isso, são cinco os partidos presididos por mulheres no país. O texto já foi corrigido, e uma nova versão, publicada.