Corpo de Bombeiros apresenta plano de combate às queimadas no Amazonas na Aleam

Manaus/AM – O balanço de ações estratégicas para enfrentamento às queimadas no estado foi apresentado, nesta quinta-feira (19), durante sessão plenária na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam).

“Nosso planejamento para enfrentamento às queimadas começou muito antes do verão amazônico, que dessa vez está sendo mais intenso em virtude de eventos climáticos”, pontuou o comandante-geral Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas, coronel Orleilso Muniz.

Na sessão, também foi apresentado o detalhamento do plano de combate às queimadas, que prevê desde a formação de turmas de brigadistas em municípios do interior, instruções de nivelamento para bombeiros operacionais, aquisição de equipamentos e suporte logístico.

Aquisição de equipamentos

Em janeiro, foram entregues mais de 60 viaturas e mais de 4 mil itens para auxiliar o trabalho das forças de Segurança, incluindo as ações do Corpo de Bombeiros. O investimento foi ampliado em maio, quando mais 41 veículos, nove destinados aos Bombeiros, sendo duas Auto Bombas Tanques (ABTs) para combate ao incêndio, além de uma lancha para reforço ao trabalho operacional aquático foram entregues.

Atuação integrada e transversal

O plano de ação de enfrentamento às queimadas e ao desmatamento é composto por órgãos da esfera estadual, com atuação em diversas frentes de trabalho. Além do aporte estadual, o Corpo de Bombeiros tem contado com suporte de aeronaves da Marinha, dos governos do Distrito Federal e Mato Grosso do Sul. As aeronaves são equipadas para transportar e despejar água em incêndios florestais.

Além disso, o estado também tem contado com apoio do Prevfogo/Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais (Ibama), que enviou brigadistas e kits de combate aos incêndios para fortalecer o trabalho operacional.