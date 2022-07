Coronel Menezes visita Barreirinha e Maués e destaca ações do Governo do Amazonas

Após visitar todos os municípios do interior do Amazonas com o governador Wilson Lima (União Brasil), o pré-candidato ao Senado pelo Partido Liberal (PL), coronel Alfredo Menezes, retornou aos municípios de Barreirinha e Maués, nesse final de semana, e destacou várias ações do Governo do Estado para os municípios.

Em Barreirinha, Menezes destacou a importância do trabalho conjunto entre o governo do Estado e a prefeitura, que entregou a população neste ano o restaurante popular “Prato Cheio”, que oferta refeições populares ao preço simbólico de R$ 1. A iniciativa, segundo ele, faz parte do pacote de ações de combate à fome e fortalecimento das políticas públicas de assistência social no interior.

“Estou feliz em retornar a Barreirinha e perceber como o município prosperou. O prefeito, Glenio Seixas, sempre muito atencioso, fez questão de nos receber e acompanhar a nossa visita. Percebemos o zelo que ele tem com a coisa pública, pois a cidade está muito organizada e a população tem aprovado sua atuação. Essas ações alinhadas com as do governo Federal, que tem liberado para muitas famílias o Auxílio Brasil, têm dado um fôlego às famílias do interior do Amazonas, minimizando a fome”, comentou.