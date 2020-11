Coronel Menezes planeja lançar candidatura ao Senado em 2022

Manaus/AM - O ex-titular da Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa), Coronel Menezes, declarou nessa sexta-feira (27) que vai disputar as eleições para o Senado federal em 2022.



Em entrevista a um portal de notícias, o candidato pelo Patriotas a prefeito da capital no primeiro turno deste ano, no qual recebeu 1.100 votos, também pretende lançar seu nome para o cargo de Governador nas próximas eleições.



Para Menezes, o número de votos obtido pela chapa "puro sangue" que formou este ano é um indicativo do apoio popular à sua candidatura.



Ele afirmou que o trabalho de mobilização para a corrida ao Senado começa já no dia 1º de dezembro, mas que a decisão final sobre a candidatura cabe ao presidente Jair Bolsonaro (sem partido), que manifestou apoio a Menezes nas eleições municipais.