Coronel Menezes fala sobre possibilidade de ser vice de Wilson Lima

Segundo ele, toda e qualquer informação sobre sua candidatura será publicada em suas redes sociais. Ele destaca, ainda, que seguirá fidedignamente todas as orientações do presidente Jair Bolsonaro (PL) durante a pré-candidatura a senador.

Manaus/AM - Após noticiarem nesta quarta-feira (23) que coronel Alfredo Menezes (PL) seria pré-candidato a vice-governador na chapa do Governador do Amazonas, Wilson Lima (União Brasil), o militar da reserva do Exército afirmou que a sua pré-candidatura ao Senado Federal está mantida e que não procedem as notícias veiculadas.

