Coronel Menezes explica supostas ameaças vazadas em conversa com aliados

O deputado federal capitão Alberto Neto também se pronunciou, e destacou a união da direita do Amazonas e que todos buscam sair vitoriosos no pleito deste ano.

“Eu entendo que vivemos em um país democrático e todos têm o livre arbítrio de emitir suas opiniões. Não tenho problema com ninguém. Quando me pronuncio, uso minhas redes sociais e não preciso de interlocutores para dizer o que eu penso”, defendeu.

Segundo Menezes, todas as arestas que tinha com o capitão e outros nomes já foram aparadas, falando em resposta aos áudios vazados e que estão circulando em grupos de WhatsApp e na internet.

De acordo com Menezes, há um grupo de opositores que deseja inviabilizar algumas candidaturas que vão concorrer às eleições gerais deste ano, a exemplo dele mesmo, que conta com o apoio irrestrito do presidente Bolsonaro e do capitão Alberto Neto que buscará a reeleição para deputado federal.

