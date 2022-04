Coronel Menezes e Alfredo Nascimento são cotados para vice de Wilson Lima

O pré-candidato esclareceu novamente sobre os áudios vazados na última semana, no qual ele citava vários nomes da política local. Ele afirmou, ainda, que isso ficou no passado e agora há outros assuntos para se preocupar. “Isso é página virada. Tudo já foi esclarecido. Bola para frente”, comentou.

“Se o presidente vier a apoiar Wilson Lima o vice na chapa será do PL: doa a quem doer. Você não divide poder, mulher e dinheiro. E quem abre mão, não é inteligente o suficiente. Reafirmando, o vice será do PL, pode ser o Menezes, o Alfredo ou o Nilmar, que também filiou-se ao partido e é da AADESAM”, ratificou Menezes.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.