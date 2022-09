Coronel Menezes destaca projeto para fortalecer a segurança nos rios amazônicos

A comitiva do governador seguiu neste domingo, 18, para as cidades de Eirunepé, Guajará e Carauari.

Atualmente, o Amazonas possui em atividade essas duas unidades de combate ao crime organizado nos rios do estado, mas é preciso aumentar esse efetivo para ampliar a defesa nas áreas de fronteiras. A garantia foi feita pelo candidato durante visita as cidades de Atalaia do Norte, Benjamim Constant e Tabatinga, ocorrido nesse sábado (17), acompanhado da comitiva do governador Wilson Lima (UB).

