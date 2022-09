Coronel Menezes convida população para atos no dia 7 de setembro 'a favor da democracia'

“Nosso presidente já fez a convocação para todos os estados brasileiros. Queremos a Ponta Negra nas cores verde e amarela. Não podemos admitir ações contra a nossa democracia e nem a nossa liberdade tão prezada pelo presidente que nunca interferiu como as pessoas se expressam, mesmo sendo contra a imagem dele. Este será o momento de mostrarmos com quem o povo está”, comentou.

Menezes é o candidato da coligação “Aqui é trabalho” e o único ao senado da direita no Amazonas com o apoio do presidente Bolsonaro. Ele afirmou que será feita uma linda festa verde e amarela em um dos cartões postais mais famosos do estado.

