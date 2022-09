Coronel Menezes abraça apoiadores na Manaus Moderna

Manaus/AM - “É gastando solado de coturno e ouvindo as pessoas que chegaremos lá. Não tenho vergonha de ir para as ruas, pelo contrário só tenho recebido palavras de apoio para continuar esta jornada”, afirmou o candidato ao Senado do Partido Liberal (PL), coronel Alfredo Menezes (PL), na manhã desta segunda-feira, 12, durante caminhada pelas principais ruas da Manaus Moderna, localizada no centro da capital.

Menezes é o único candidato ao Senado da direita que tem o apoio irrestrito do presidente Jair Bolsonaro (PL). Durante a caminhada, Menezes recebeu adesão de comerciantes, feirantes e das pessoas que passavam pela rua.

Para Menezes este é o momento de se fazer mais presente nas ruas, conversar com as pessoas e apresentar as principais propostas que serão defendidas no Congresso Nacional. “Cheguei até aqui com a ajuda da população que clama por melhorias em vários segmentos do nosso estado. Sou um homem de apresentar resultados. Não tenho rabo preso com ninguém e quero honrar toda a confiança depositada em mim pela população”, declarou.

A partir das 15h de hoje, Menezes e comitiva vai fazer caminhada pelas ruas do bairro Educandos, zona Sul de Manaus.