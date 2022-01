Coordenador da bancada da bala será vice-presidente do partido de Bolsonaro

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Coordenador da chamada "bancada da bala" no Congresso, o deputado federal Capitão Augusto (PL-SP) deverá ser nomeado vice-presidente nacional do PL, por indicação do presidente do partido, Valdemar Costa Neto. A ideia é dar mais força a esse grupo no partido de Jair Bolsonaro. O apoio das forças de segurança é considerado estratégico para as chances de reeleição do presidente.

