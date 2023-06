Coordenação de segurança de Lula vai voltar ao GSI, diz Rui Costa; decisão é derrota para a PF

O ministro do GSI é o general Amaro. A cúpula da PF vinha tentando resistir a qualquer tipo de mudança. Nos bastidores, dirigentes do órgão diziam que seria um retrocesso caso a segurança voltasse para o comando de militares.

Do início do ano até agora, a segurança do petista está sob a responsabilidade de uma secretaria extraordinária, comandada pelo delegado da Polícia Federal Aleksander Oliveira.

